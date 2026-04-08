Taglio del nastro per il nuovo Spallanzani a Vignola | un investimento da 3,9 milioni di Pnrr

È stato inaugurato a Vignola il nuovo edificio scolastico dell’istituto Spallanzani, realizzato con un investimento di 3,9 milioni di euro provenienti dai fondi del Pnrr. I lavori hanno portato alla demolizione della vecchia sede e alla costruzione di una nuova struttura, che ora ospita le attività dell’istituto. La cerimonia di apertura ha segnato il completamento di questa fase del progetto.

Sono terminati i lavori della nuova palazzina scolastica della sede di Vignola dell’istituto Spallanzani, per un importo complessivo di 3,9 milioni di euro, realizzato con fondi Pnrr che hanno previsto anche la demolizione della sede esistente dell’istituto. La struttura, inaugurata mercoledì 8. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Nuova vita per la scuola Carpignola: taglio del nastro dopo un investimento da 2,5 milioni di euroAdeguamento sismico, risparmio energetico e aule più confortevoli per la scuola rinnovata, inaugurata con una festa dedicata ai bambini Un momento di... Temi più discussi: Assemblea legislativa, taglio del nastro per Neo Classic Dystopia: è la prima personale in Emilia-Romagna dell’artista digitale Svccy; Centallo: taglio del nastro per il gattile in nome di Gessica; Lecco: taglio del nastro per la Casa di Comunità, 'cambi l'accesso alla cura'; Taglio del nastro per la nuova Casa di comunità. Pollena Trocchia (NA). Area ludico-fitness al plesso ‘Fusco’, venerdì l’inaugurazione: taglio del nastro alle ore 12Un’area ludico-fitness con giostre, giochi e attrezzature per il sano movimento all’aria aperta. Questa l’ultima novità a Pollena Trocchia, dove venerdì ... teleradio-news.it Cna, il taglio del nastro. Nuova sede a EstensiLa struttura si trova in viale dei Lecci ed è già operativa. Alla cerimonia la presidente di Cna Ferrara Jessica Morelli. ilrestodelcarlino.it Scopri il segreto del taglio evergreen! - facebook.com facebook Transizione 5.0 - taglio del credito - aziende impattate: Mobilitazione di Confindustria e invito a aderire rivolto alle aziende impattate dlvr.it/TRnxH3 x.com