Durante il fine settimana, la società Kin Sori Taekwondo Asd ha ottenuto risultati notevoli, raggiungendo la quinta posizione nel punteggio complessivo delle società al campionato toscano. L'evento ha visto la partecipazione di atleti impegnati sia a livello regionale che nazionale, con numerose medaglie conquistate durante le varie competizioni. Questi risultati confermano l'ottimo lavoro svolto dalla società nel panorama del taekwondo locale.

La società Kin Sori Taekwondo Asd ha conquistato la quinta posizione nel ranking generale per società durante il campionato toscano, a margine di un weekend caratterizzato da impegni agonistici tra scala regionale e nazionale. Il percorso della squadra è iniziato a Jesolo, in occasione della Lions Cup 2026. In questo contesto, i protagonisti altopascesi hanno affrontato i migliori esponenti del italiano, consolidando l’evoluzione tecnica del gruppo attraverso prestazioni di alto livello. Sofia Jasmine Palomba si è distinta con una medaglia d’oro nella categoria delle cinture nere cadetti sotto i 51 kg. Al suo successo si sono aggiunti i terzi posti ottenuti da Daniel Ninkovic, nelle rosse junior sotto i 55 kg, e da Iesenia Fiorini, impegnata nelle cinture blu sotto i 73 kg. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taekwondo: pioggia di medaglie e top 5 regionale per Kin Sori

Taekwondo, Bulgaria Open: pioggia di medaglie per l’ItaliaSi chiude con un bilancio estremamente positivo la trasferta italiana al Bulgaria Open 2026, nel torneo G2 tra i più competitivi del calendario...

Campionato regionale 2026 di taekwondo (combattimento): 2 medaglie per le Pantere Team CarraraSi conclude il campionato regionale 2026 di combattimento di Taekwondo svoltosi a Patti Domenica 1 febbraio.

Si parla di: Kin Sori è tra le prime cinque in Toscana nel Taekwondo.

Kin Sori Taekwondo, quinto posto nella classifica per società al campionato toscanoKin Sori Taekwondo Asd chiude al quinto posto nella classifica generale per società al campionato toscano, al termine di un intenso fine settimana di gare tra competizioni nazionali e regionali: un ... luccaindiretta.it

Arti marziali - Taekwondo. Palomba, bronzo di valoreImportante risultato internazionale per Sofia Jasmine Palomba, atleta del gruppo sportivo Kin Sori Taekwondo di Altopascio, che ha conquistato la medaglia di bronzo all’Insubria Cup, competizione ... lanazione.it