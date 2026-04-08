Il 8 aprile 2026, si è riacceso lo scontro tra Swatch e un investitore statunitense. L’investitore ha presentato una richiesta formale, mentre la risposta della società svizzera è stata ufficialmente comunicata. La disputa riguarda aspetti legati agli investimenti e alle modalità di gestione delle quote. La vicenda si svolge in un contesto di tensione tra le parti, senza che siano stati resi pubblici ulteriori dettagli o sviluppi recenti.

Roma, 8 aprile 2026 – Swatch litiga con l’investitore statunitense. Il braccio di ferro tra il gruppo orologiero Swatch e l'investitore Steven Wood, attraverso la sua società Greenwood Investors, si arricchisce di un nuovo capitolo: Greenwood Investors, infatti, ha presentato la propria candidatura per un seggio nel consiglio di amministrazione e ha inoltrato sette proposte di modifica degli statuti. E la Swatch – dominata dalla famiglia Hayek che detiene circa il 25% del capitale ma controlla intorno al 43% dei diritti di voto tramite un “pool” azionario - respinge con forza tutte le richieste. Greenwood ha inoltrato sabato sette formali istanze di iscrizione all'ordine del giorno per la prossima assemblea generale del 12 maggio, interventi che mirano a ridisegnare la governance di Swatch. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Swatch, braccio di ferro con l’investitore Usa. Cosa chiede Steven Wood e la risposta degli svizzeri

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