Il presidente ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo sulla questione dell’uranio iraniano, definendolo come un risultato importante per gli Stati Uniti. La notizia arriva dopo un periodo di negoziati e tensioni legate alle attività nucleari dell’Iran. L’intesa, secondo quanto comunicato, prevede una risoluzione delle controversie e un passo avanti per la politica degli Stati Uniti in Medio Oriente. La notizia ha suscitato reazioni in diversi settori politici e diplomatici.

Trump ha annunciato che il nodo dell’uranio iraniano troverà una soluzione definitiva, definendo l’intesa raggiunta come un successo assoluto per gli Stati Uniti. Il Presidente ha parlato durante una chiamata con i giornalisti di France Press. L’accordo è descritto come un traguardo raggiunto al cento per cento, senza alcun margine di dubbio. Trump ha chiarito che non avrebbe mai dato il proprio consenso a tale patto se la questione del materiale fissile non fosse stata risolta in modo impeccabile. Il ruolo strategico della Cina e l’asse Pechino-Washington. L’intervento di Pechino è stato determinante per spingere l’Iran a sedersi al tavolo dei negoziati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svolta Uranio Iran: Trump vince grazie all’asse con la Cina

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Pechino e Londra: "Via dall'Iran". L'Aiea: "Nel sito di Isfahan uranio arricchito al 60%"| E la Cina spia i movimenti delle forze Usa Una parte dell'uranio iraniano più altamente arricchito, vicino al livello necessario per uso militare, è stata stoccata in un'area sotterranea del...

Con la guerra in Iran TRUMP vuole colpire la CINA

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Guerra in Iran, tra gli annunci di Trump, i nuovi assetti del regime e le vite degli iraniani a pezziFonti vicine all’amministrazione ammettono che l’imprevista resistenza e tenacia dell’Iran ha reso incerto persino il ritmo di un’operazione che doveva essere rapida ... corriere.it

A un'ora dalla scadenza del devastante ultimatum sull'#Iran, #Trump annuncia la svolta: "Cessate il fuoco di 2 settimane, vicini a un accordo di pace definitivo". L'intervento di Pakistan e Cina su Teheran - facebook.com facebook