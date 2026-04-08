Svolta epocale nei Testimoni di Geova sulle trasfusioni di sangue | I miei genitori sarebbero vivi E quel bimbo morto a 18 mesi…

Il corpo direttivo dei Testimoni di Geova ha pubblicato recentemente un aggiornamento riguardante l’uso del sangue nelle cure mediche, suscitando grande attenzione e discussione. La decisione rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti posizioni ufficiali del movimento, che si sono sempre opposte alle trasfusioni di sangue. La notizia ha portato a riflettere sulle implicazioni di questa modifica, con commenti di alcuni membri che hanno condiviso esperienze personali e considerazioni legate alla salute e alla fede.

In una mossa che sta scuotendo le fondamenta dottrinali di uno dei movimenti religiosi più discussi al mondo, il corpo direttivo dei Testimoni di Geova nei giorni scorsi ha rilasciato un aggiornamento senza precedenti riguardante l’uso del sangue nelle cure mediche. Per decenni, infatti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Bimbo di 15 mesi morto per ingestione di cocaina, svolta nelle indaginiAGI - Quella che la scorsa estate era apparsa come una tragedia inspiegabile, una fatalità, si è rivelata essere in realtà un caso di omicidio. Si parla di: Svolta epocale nei Testimoni di Geova sulle trasfusioni di sangue: I miei genitori sarebbero vivi. E quel bimbo morto a 18 mesi…. Svolta epocale nei Testimoni di Geova sulle trasfusioni di sangue: I miei genitori sarebbero vivi. E quel bimbo morto a 18 mesi…L’organizzazione dei Testimoni di Geova apre all'autotrasfusione dopo decenni di divieti assoluti. Ma per Laura, che ha perso entrambi i genitori e ha visto morire un bimbo di 18 mesi, la nuova luce ... forlitoday.it La Santa Pasqua dei Testimoni di GeovaUna campagna mondiale per diffondere un messaggio di speranza. Gli oltre 400 Testimoni di Geova della provincia di Rieti invitano gli abitanti ad un evento speciale che avrà luogo domani giovedi 2 apr ... rietinvetrina.it