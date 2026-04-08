Svaligiano sala scommesse a pochi giorni dal Natale in 5 ' beccati' dopo 3 anni

A distanza di oltre tre anni dal furto avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 dicembre 2020 in una sala scommesse di Solofra, in provincia di Avellino, sono stati identificati e fermati cinque persone. L’episodio si è verificato pochi giorni prima di Natale e, secondo le indagini, vi sarebbe un collegamento diretto con il territorio del casertano. Le autorità hanno portato a termine le operazioni di verifica e arresto.

A oltre tre anni dal furto consumato nella notte tra il 14 e il 15 dicembre 2023 in una sala scommesse di Solofra, in provincia di Avellino, emergono dettagli che collegano direttamente il casertano all’episodio. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Avellino, hanno infatti. 🔗 Leggi su Casertanews.it Sospesa dal questore per quindici giorni, l’attività di una sala scommesseArezzo, 3 aprile 2026 – Sospesa dal questore per quindici giorni, l’attività di una sala scommesse. Sospesa dal Questore per trenta giorni l’attività di una sala scommesse/vltArezzo, 26 febbraio 2026 – Il Questore della Provincia di Arezzo ha sospeso da oggi, per trenta giorni, la licenza dell’attività di una sala...