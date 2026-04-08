Supplenze docenti 2026 nuovi interpelli alla ricerca di insegnanti

Per l'anno scolastico 202526, è stata confermata la procedura di interpello per le supplenze docenti, come indicato nell'ordinanza ministeriale n. 882024. Gli interpelli saranno avviati una volta esaurite le graduatorie, quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare gli incarichi assegnati. Questa procedura mira a coprire le esigenze di supplenza nelle scuole.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Temi più discussi: Supplenze docenti 2026, come avverranno le convocazioni dalle GPS; GPS 2026/28: come funziona il nuovo algoritmo per le supplenze. Tutto quello che i docenti devono sapere; GPS 2026: il nuovo algoritmo come funzionerà? Le convocazioni per il conferimento delle supplenze come avvengono? Ecco tutte le NOVITÁ più importanti e le indicazioni indispensabili in merito; Supplenze docenti 2026, nuovi interpelli alla ricerca di insegnanti. Supplenze docenti, nuovi interpelli di aprile: ecco dove fare domandaGli Uffici Scolastici e le singole istituzioni scolastiche continuano a pubblicare numerosi interpelli per coprire i posti rimasti scoperti dopo le procedure ordinarie da GaE e GPS. Si tratta di avvis ... msn.com Supplenze 2026, continuità sul sostegno spetta anche al docente assunto da graduatoria d’istituto?Nel question time del 26 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief) ... orizzontescuola.it Supplenze Docenti, Nuovi Interpelli di Aprile: Ecco Dove Fare Domanda Link al primo commento - facebook.com facebook Supplenze docenti 2025/26: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 88/2024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'… x.com