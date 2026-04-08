Il cast di Superman: Man of Tomorrow si compone di tasselli fondamentali. Oltre al duello per il ruolo di Maxima — che vede ora aggiungersi la star di Back to Black Marisa Abela alle già citate Ella Purnell e Adria Arjona — Deadline ha confermato una volta e per tutte l’identità della minaccia che colpirà la Terra nel sequel. Sarà l’attore tedesco Lars Eidinger a dare il volto (e l’intelletto superiore) a Brainiac, il leggendario villain tecnologico che costringerà una tregua forzata decisamente inaspettata. Per affrontare l’invasione aliena, infatti, il Superman di David Corenswet dovrà unire le forze con la sua nemesi storica, il Lex Luthor di Nicholas Hoult. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Superman: Man of Tomorrow: svelate le tre attrici per Maxima

Man of Tomorrow: Tutto sul Sequel di Superman con Brainiac e MaximaJames Gunn espande il DCU: nel nuovo film del 2027 vedremo l'inedita alleanza tra l'Uomo d'Acciaio e Lex Luthor contro la minaccia cosmica.

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Temi più discussi: Man of Tomorrow, Lars Eidinger sul ruolo di Brainiac nel sequel di ‘Superman’: Stiamo costruendo insieme questo personaggio; Man of Tomorrow, Eva De Dominici sui rumor secondo cui interpreterà la guerriera Maxima: Mi piacerebbe lavorare con Gunn; Supergirl rivoluziona il DCU – il trailer svela una Kara Zor-El più oscura, umana e potente; cccu_lars-eidinger-brainiac.jpg.

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Man of Tomorrow, prevista una famosissima scena tratta da All-Star Superman? I rumor DCScoprite le ultime indiscrezioni su Man of Tomorrow, il prossimo cinecomic DC Studios scritto e diretto da James Gunn. cinema.everyeye.it

Se foste gli sceneggiatori di Superman come risolvereste il problema della rasatura Io ho trovato una soluzione geniale: un rasoio speciale trovato nella navicella. Cosa ne pensate - facebook.com facebook