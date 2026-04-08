Sembra che James Gunn ha anticipato una delle scene che girerà per il sequel del film DCU e i fan dei fumetti saranno molto felici di scoprire di cosa si tratta Le riprese di Man of Tomorrow, il sequel di Superman, cominceranno molto presto, ma il regista James Gunn pare abbia già anticipato una delle sue scene, che dovrebbe rimandare a una storia cult dei fumetti. Dopo il successo del primo film, Gunn ha tutta l'intenzione di spingersi oltre con il sequel che vedrà apparentemente Clark Kent e Lex Luthor uno al fianco dell'altro per sconfiggere una nuova minaccia. James Gunn omaggerà ancora le pagine di All-Star Superman Secondo una voce diffusa su X da Superman Saga News, Gunn avrebbe in programma di girare una scena in carcere alla fine di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Superman, il sequel Man of Tomorrow adatterà questa scena emblematica dei fumetti?

Man of Tomorrow: Tutto sul Sequel di Superman con Brainiac e MaximaJames Gunn espande il DCU: nel nuovo film del 2027 vedremo l'inedita alleanza tra l'Uomo d'Acciaio e Lex Luthor contro la minaccia cosmica.

Il DCU si espande: Aaron Pierre porterà la sua Lanterna Verde nel sequel di Superman dal titolo “Man of Tomorrow”Il nuovo universo cinematografico DC di James Gunn inizia a mostrare la sua natura interconnessa.

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Se foste gli sceneggiatori di Superman come risolvereste il problema della rasatura Io ho trovato una soluzione geniale: un rasoio speciale trovato nella navicella. Cosa ne pensate - facebook.com facebook