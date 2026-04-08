Un giocatore di Oristano ha vinto 34.257,71 euro con un biglietto del SuperEnalotto acquistato il 4 aprile 2026. La schedina fortunata è stata convalidata presso un esercizio di via Palmas 93, gestito da un rivenditore locale. La vincita riguarda una combinazione con cinque numeri indovinati, portando a questa somma il premio vinto in quella estrazione.

Un giocatore di Oristano ha vinto 34.257,71 euro con un “5 al SuperEnalotto del 4 aprile 2026. La fortuna ha colpito via Palmas 93, presso l’attività di Enrico Schirra. Il colpo di fortuna è arrivato sabato scorso. La schedina vincente è stata giocata proprio nella rivendita gestita da Enrico Schirra, situata in via Palmas 93 a Oristano. L’importo esatto della vincita ammonta a 34.257,71 euro. Si tratta di un premio di fascia alta che riporta l’attenzione sui numeri fortunati nel territorio sardo. Il contrasto tra i premi locali e il jackpot nazionale. Mentre l’isola festeggia il risultato ortese, il premio massimo resta distante. L’ultimo 6 è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, per una somma di 35,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SuperEnalotto: pioggia di soldi a Oristano, vinti oltre 34mila euro

Lotto, pioggia di soldi a Milano: dove sono stati vinti 34mila euro in un colpo soloMilano è tra le città più premiate dalle estrazioni di giovedì 5 marzo, con vincite complessive che superano i 34mila euro tra Lotto e 10eLotto.

Pioggia di soldi in Campania: colpo da 34mila euro con il 10eLottoIl concorso del 10eLotto di giovedì 2 aprile ha premiato la Campania con vincite per oltre 40mila euro.

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Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 7 aprile 2026: numeri vincenti e montepremi facebook

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