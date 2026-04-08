Super monopattino trasformato in moto sfrecciava a Como a 60 km h | sequestrato

A Como, nel mese di marzo, la polizia locale ha sequestrato un monopattino elettrico modificato che raggiungeva i 60 kmh. Il veicolo, non conforme alle normative, era stato trasformato in modo da superare i limiti di velocità previsti per i monopattini elettrici. Le autorità hanno effettuato controlli sulla strada e hanno verificato le caratteristiche del mezzo.