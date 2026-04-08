Super monopattino trasformato in moto sfrecciava a Como a 60 km h | sequestrato
A Como, nel mese di marzo, la polizia locale ha sequestrato un monopattino elettrico modificato che raggiungeva i 60 kmh. Il veicolo, non conforme alle normative, era stato trasformato in modo da superare i limiti di velocità previsti per i monopattini elettrici. Le autorità hanno effettuato controlli sulla strada e hanno verificato le caratteristiche del mezzo.
Un monopattino elettrico capace di raggiungere i 60 chilometri orari. Non è una scena da pista, ma quanto accertato a Como durante i controlli della polizia locale nel mese di marzo.Il caso è emerso in via Filippo Turati, dove gli agenti hanno fermato un mezzo modificato con un acceleratore in. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Monopattino ‘truccato’ da record, era in grado di raggiungere i 100 km orari: sequestratoParma, 7 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Parma, in vista delle festività, ha attuato maggiori controlli sulla sicurezza stradale, in particolare...
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