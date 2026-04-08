A Sulmona, le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno richiesto un consiglio comunale straordinario previsto per l’8 aprile 2026. La richiesta nasce dalla preoccupazione per il calo dell’occupazione e il fenomeno dello spopolamento che interessano le aree della Valle Peligna, dell’Alto Sangro e della Valle Subequana. La convocazione mira a discutere le misure da adottare per affrontare queste criticità.

Cgil, Cisl, Uil e Ugl chiedono un Consiglio comunale straordinario a Sulmona l’8 aprile 2026 per affrontare il crollo dell’occupazione e lo spopolamento che colpisce la Valle Peligna, l’Alto Sangro e la Valle Subequana. Le quattro sigle sindacali hanno inviato una comunicazione formale ai capigruppo e al presidente del Consiglio comunale. L’obiettivo è forzare la politica a dare risposte immediate a un territorio che le organizzazioni definiscono ormai a rischio. L’urgenza della richiesta nasce da un peggioramento netto delle condizioni lavorative registrato fin dall’inizio dell’anno. I rappresentanti dei lavoratori denunciano che le vertenze aperte non solo restano senza soluzione, ma stanno assumendo connotati più gravi nei mesi più recenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sulmona all’allarme: sindacati chiedono vertice per stop al declino

Edilizia, allarme rincari: ANCE e sindacati chiedono misure urgentiTempo di lettura: 2 minuti“Già dalla scorsa settimana, e in aumento nelle ultime ore, stiamo ricevendo segnalazioni da parte delle nostre imprese di...

Allarme sicurezza per Salerno Mobilità: i sindacati chiedono un tavolo tecnico urgenteFilt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti lanciano un nuovo, forte allarme sulla "gravissima emergenza sicurezza che sta investendo la città di Salerno e,...

Si parla di: Lavoro e spopolamento in Valle Peligna, l’allarme dei sindacati: Territorio a rischio.

Polizia, allarme organici a Sulmona e Avezzano: Sicurezza a rischio senza rinforziLa scrivente Segreteria Provinciale FSP Polizia di Stato ritiene imprescindibile fornire un contributo costruttivo alla discussione in occasione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pu ... laquilablog.it

Sulmona: alla Marelli concordato preventivo per la Albasan srl e rischio licenziamenti del personaleI sindacati Filcams CGIL L’Aquila (Andrea Frasca),Fisascat CISL Abruzzo Molise (Alessandra Salustri),Uiltrasporti Abruzzo (Pietro Angileri ) lanciano l’allarme Sulmona –23 marzo Gravi sviluppi nella v ... corrierepeligno.it