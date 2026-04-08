Gli abitanti del parco regionale del Monte San Bartolo hanno fornito testimonianze che mettono in discussione la situazione attuale. La panoramica, paragonata a una gara di Formula 1, mostra problemi evidenti che richiedono un intervento congiunto. Le testimonianze raccolte evidenziano aspetti che non funzionano come dovrebbero, suggerendo la necessità di interventi immediati per migliorare le condizioni del parco.

Le apparenze ingannano. A conferma del detto popolare, arrivano le testimonianze degli abitanti all’interno del parco regionale del Monte San Bartolo. Secondo loro, quella che nell’immaginario collettivo viene considerata come un’oasi di pace e di silenzio, in realtà è un luogo dove il rumore imperversa ad ogni ora del giorno. Negli incontri che si sono tenuti nelle scorse settimane tra il presidente del Parco Silvano Leva e gli abitanti nell’area protetta è stato sollevato da gran parte dei partecipanti il problema del passaggio a velocità elevata di motociclisti e di automobilisti lungo la Panoramica che, a dispetto del suo nome, anziché essere percorsa lentamente per apprezzare il paesaggio, viene usata da molti come se fosse una pista dove sfrecciare a tutto gas, in particolare nel fine settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sulla Panoramica come in Formula uno: "Così non va, interveniamo insieme"

insieme: così lontani, così vicini: ied milano con emergency presenta un’installazione interattiva sulla percezione degli effetti della guerraCasa EMERGENCY, via Santa Croce 19, Milano Apertura al pubblico: 27 marzo - 2 aprile 2026Inaugurazione: 26 marzo, ore 18:30 Dalle testimonianze dai...

Un viaggio lento nella primavera sulla Vigezzina-Centovalli: 4 occasioni uniche (+1) sulla ferrovia più panoramica d'ItaliaQuattro occasioni uniche per un viaggio lento nella primavera sulla Ferrovia più panoramica d'Italia.

Argomenti più discussi: LA MADDALENA: COLLEGAMENTO DELLA NUOVA CONDOTTA SULLA S.P. 53 - STRADA PANORAMICA SASSO ROSSO; Sulla Panoramica come in Formula uno: Così non va, interveniamo insieme; Sondrio, Suv fuori strada sulla Panoramica: due giovani all’ospedale; Valbondione, slavina verso il Curò. L’allarme: Pericolosissimo salire sulla via Panoramica.

Sulla prima collina di Stresa, con incantevole vista panoramica sul Lago Maggiore, sorge una villa di straordinario fascino risalente alla fine dell’Ottocento, sapientemente ristrutturata. Id:33706157 #idealista #casediidealista #lakemaggiore #villa #realestate - facebook.com facebook