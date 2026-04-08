La Procura ha deciso di non seguire le indicazioni della Corte di Cassazione riguardo il caso di un incidente stradale con un'auto che si è data alla fuga. Il carabiniere alla guida, coinvolto nell’incidente, è stato accusato di omicidio stradale con aggravante di eccesso colposo nell’adempimento del dovere. La decisione ha suscitato reazioni nel settore legale e tra le parti coinvolte.

Pietro Dubolino, Presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione. La sentenza in questione - della quale, sempre con riferimento al caso Ramy, era già stata data notizia sulla Verità dell’11 ottobre 2025 - è la n. 49632025 della III sezione civile. Essa riguarda un caso la cui dinamica era esattamente sovrapponibile a quella del caso Ramy, con la sola differenza che non vi era stato alcun evento mortale e che oggetto del contendere era soltanto la responsabilità civile per le lesioni che taluni appartenenti alla forza pubblica, impegnati nell’inseguimento di un veicolo che non si era fermato all’alt, avevano subito per averlo volontariamente tamponato. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sul caso Ramy la Procura ignora la Cassazione: deve pagare chi fugge all’alt

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Simonetta Matone. . Caso Ramy.La mia interpretazione e' chiara #quartarepubblica #Matone #Rete4 - facebook.com facebook