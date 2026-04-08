Successioni 2025 | addio avvisi ora l’imposta è autoliquidata
A partire dal 1° gennaio 2025, in Italia, i cittadini coinvolti in pratiche di successione non ricevono più avvisi dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta, che ora deve essere calcolata e versata direttamente dagli eredi. Questa modifica rappresenta un passaggio importante nel procedimento, eliminando le comunicazioni ufficiali e affidando agli interessati la responsabilità di determinare l’importo dovuto. La novità riguarda tutte le successioni aperte a partire dalla data indicata.
Dal 1° gennaio 2025, i cittadini che devono gestire una successione in Italia affrontano un cambiamento radicale: l’imposta non viene più calcolata dall’Agenzia delle Entrate, ma deve essere determinata e versata direttamente dagli eredi tramite autoliquidazione. Il passaggio al nuovo sistema, introdotto dal Dlgs 1392024, trasforma il ruolo del contribuente da ricevente di un avviso a soggetto attivo nel calcolo del tributo. Questo significa che chi presenta la denuncia ereditaria ha ora la responsabilità di stabilire l’importo dovuto basandosi sui dati dichiarati. Mentre per le pratiche aperte prima del 1° gennaio 2025 resta valido il percorso tradizionale, con il Fisco che notifica l’avviso di pagamento entro 60 giorni, per i nuovi casi l’autoliquidazione diventa la norma. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Superbonus: sblocco cantieri con imposta sostitutiva, addio sanzioniIl governo è pronto a varare uno scudo per i condomini e i general contractor coinvolti nel Superbonus 110%, trasformando le attuali sanzioni in una...
Imposta di bollo per le fatture del 2025, la scadenza per i pagamentiL’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse il quarto trimestre 2025 deve essere versata entro il 2 marzo 2026.