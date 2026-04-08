Studentessa 19enne investita mentre va a scuola | indagini

Una ragazza di 19 anni, residente a Domicella, è stata coinvolta in un incidente stradale mentre si stava recando all’Istituto Alberghiero della zona. L’incidente è avvenuto questa mattina e sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note. Le autorità stanno esaminando le cause dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ua giovane di 19 anni residente a Domicella è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre si stava recando a scuola, presso l’Istituto Alberghiero della zona. L’episodio si è verificato nelle prime ore della mattinata, lungo un’arteria particolarmente trafficata. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, la ragazza sarebbe stata investita da un’autovettura per cause non ancora chiarite. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno avviato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. La conducente del veicolo si è fermata subito dopo l’impatto e ha prestato i primi soccorsi alla giovane, allertando tempestivamente i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Studentessa 19enne investita mentre va a scuola: indagini Leggi anche: Studentessa 15enne aggredita mentre va a scuola e ferita con un taglierino Studentessa di 13 anni cade da un muraglione di otto metri mentre va a scuola a GenovaUna ragazza di 13 anni è rimasta gravemente ferita dopo una caduta da un muraglione alto circa otto metri in via al Santuario delle Grazie, nel...