Nei giorni scorsi, presso l'Ospedale di Lecco, è stato introdotto un nuovo ecografo neurochirurgico di ultima generazione destinato ai professionisti del settore. Questo strumento, di recente acquisizione, mira a migliorare la precisione durante gli interventi chirurgici cerebrali. La dotazione tecnologica permette ai neurochirurghi di operare con strumenti avanzati, con l’obiettivo di ottimizzare le procedure e ridurre i rischi legati alle operazioni.

Neurochirurghi più precisi in sala operatoria all’Ospedale di Lecco. Ora dispongono di un ecografo neurochirurgico di ultima generazione, un ecocolordoppler mod. bkActiv, strumento altamente innovativo finalizzato a migliorare ulteriormente precisione e sicurezza degli interventi. La nuova tecnologia serve per i pazienti affetti da patologie cerebrali, soprattutto tumori, ma trova applicazione anche nel trattamento di ematomi intracranici e malformazioni vascolari. È un sistema integrato con tecniche di fluorescenza, che consente un adattamento dinamico delle strategie chirurgiche, il monitoraggio continuo della progressione dell’intervento e un supporto concreto nel perseguimento della radicalità dell’asportazione, con un attento controllo del rischio per il paziente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strumento innovativo per i neurochirurghi

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