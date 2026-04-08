L’Iran ha annunciato che potrebbe bloccare il passaggio nello Stretto di Hormuz, uno dei punti più strategici per il traffico marittimo mondiale, in risposta agli attacchi recenti condotti da Israele in territorio libanese. La minaccia arriva in un momento di tensione crescente nella regione, con il rischio di un aumento dei conflitti e di ripercussioni sulle rotte commerciali internazionali.

L’Iran minaccia di bloccare il transito nello Stretto di Hormuz in risposta ai recenti attacchi condotti da Israele in territorio libanese. Il presidente Donald Trump ha invece precisato che le operazioni su Beirut non rientrano nei patti di cessazione delle ostilità tra Stati Uniti e Teheran. La tensione è salita rapidamente dopo i raid israeliani contro la capitale libanese. Un esponente di alto livello della sicurezza iraniana ha avvertito che, qualora la tregua in corso venisse calpestata, l’aggressore ne pagherà le conseguenze, ponendo fine alla stabilità attuale dello Stretto di Hormuz. Secondo le autorità iraniane, Tel Aviv sta violando un accordo di sospensione dei combattimenti definito fragile e temporaneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stretto di Hormuz a rischio: l’Iran lancia l’ultimatum a Israele

Stretto di Hormuz: ultimatum degli USA, la risposta dell’Iran a TrumpABBONATI A DAYITALIANEWS L’avvertimento di Trump a Teheran Un messaggio durissimo arriva da Washington: Donald Trump ha lanciato un ultimatum...

Iran, Trump e l’ultimatum finale: “Aprite lo Stretto di Hormuz o distruggo tutto”(Adnkronos) – "Faccio saltare tutto il paese per aria, sarà l'inferno se i bastardi dell'Iran non aprono il fottuto Stretto di Hormuz".

Iran War Escalates Amid Trump Ultimatum

Temi più discussi: Stretto di Hormuz chiuso, quali Paesi lo usano di più per acquistare gas e petrolio? DATI; Stretto di Hormuz chiuso ma non per tutti: quali Paesi passano, l’incognita ultimatum; Russia e Cina pongono veto a risoluzione Onu per riapertura di Hormuz; Altro che blocco di Hormuz, l'Asia fa accordi con l'Iran per far passare il petrolio.

Quindi lo stretto di Hormuz rimane sotto il controllo dell’Iran?Il cessate il fuoco permetterà di nuovo alle navi di attraversarlo, ma rispetto alla situazione pre-guerra sarà l'Iran a decidere i termini, almeno per ora ... ilpost.it

Stretto di Hormuz: perché lo strategico canale commerciale è una meraviglia geologicaGli eventi tettonici, all’origine di questo canale, hanno dato alla regione le sue ricchezze petrolchimiche e creato una strettoia marittima in grado di interrompere il commercio di petrolio. nationalgeographic.it

Il transito delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz è stato interrotto in seguito agli attacchi israeliani contro il Libano. Lo scrive la agenzia iraniana Fars, legata ai Pasdaran, su X. L'Iran ha informato i mediatori regionali che la sua partecipazione ai negozi - facebook.com facebook

Lo Stretto di Hormuz non è un tratto di mare liberamente navigabile x.com