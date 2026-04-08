Straverona l' edizione 43 si corre con il motto Tien bota
Il 17 maggio si terrà la 43ª edizione della Straverona, una manifestazione che coinvolge atleti e appassionati di sport. La corsa si svolgerà nella città di Verona, con il motto
Una nuova giornata di sport e partecipazione è in programma per il prossimo 17 maggio, data in cui tornerà la Straverona per la sua edizione numero 43. L'evento, che da oltre 40 anni anima la primavera cittadina, trasformerà le strade scaligere in un percorso condiviso di energia ed entusiasmo. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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