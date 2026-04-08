A Monreale, tra il 26 e il 27 aprile 2025, si è verificata una violenta rissa che ha portato alla morte di tre persone. Il giudice Marta Maria Bossi ha deciso che tre imputati devono essere sottoposti a processo per l’accaduto. La vicenda ha coinvolto uno scooter e un’alterazione dei toni tra i partecipanti, portando alle accuse di eccesso di violenza.

Il giudice Marta Maria Bossi ha stabilito che Salvatore Calvaruso, Samuele Acquisto e Mattias Conti debbano rispondere davanti alla legge per l’eccedenza di violenza avvenuta a Monreale tra il 26 e il 27 aprile del 2025. Tre giovani hanno perso la vita in quella sparatoria, mentre altre due persone sono rimaste ferite. L’episodio tragico ha l’uccisione di Salvatore Turdo, di 23 anni, insieme a Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, entrambi di 25 anni. Nel bilancio dei danni fisici figurano anche Nicolò Cangemi, di 32 anni, e un ragazzo di 16 anni, entrambi colpiti durante gli spari. La dinamica di una lite degenerata in tragedia. Tutto è partito da un diverbio banale durante una festa religiosa locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage di Monreale: scooter, rissa e 3 morti, tre imputati a processo

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