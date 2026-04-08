Ieri pomeriggio a Reggio Emilia si è svolto un evento presso il Catomes Tot, con la partecipazione di circa 150 persone. Durante l'incontro è stato presentato il progetto audio intitolato

A Reggio Emilia, presso il Catomes Tot, si è tenuto ieri pomeriggio un evento che ha la partecipazione di circa 150 persone per presentare Lampo – 2 Agosto 1980, un progetto audio di Sara Poledrelli disponibile su vari canali digitali. L’iniziativa mira a ricostruire l’impatto della strage di Bologna attraverso una raccolta di testimonianze e ricerche pluriennali. Al centro dell’attenzione emerge la figura di Rolando Balugani, maresciallo di polizia che già all’inizio delle indagini aveva ipotizzato il coinvolgimento di Paolo Bellini. Il peso di una verità arrivata con quarantacinque anni di ritardo. Paolo Bellini è stato condannato in via definitiva all’ergastolo come uno dei responsabili materiali del massacro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage di Bologna: il podcast che svela l’intuizione di Balugani

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