Questa mattina sono iniziati i primi lavori di riparazione del manto stradale in città, dopo che sono state riscontrate manomissioni sul suolo pubblico. La società incaricata dal Comune di verificare e sistemare le aree danneggiate ha avviato gli interventi per ripristinare le condizioni originarie delle strade. Le operazioni riguardano diverse zone della città, dove sono stati riscontrati danni alle superfici stradali.

Tarantini Time Quotidiano Sono partiti questa mattina i primi interventi di ripristino del manto stradale eseguiti in danno dalla società Pissta, incaricata dal Comune di verificare e sistemare le manomissioni del suolo pubblico. L’accordo prevede che la società controlli lo stato dei lavori effettuati dalle imprese incaricate dall’ente, fino al completo ripristino della pavimentazione. In caso di irregolarità, il Comune procede con una diffida e, trascorsi i termini senza interventi, è la stessa Pissta a eseguire i lavori, addebitandone i costi ai responsabili. I primi interventi hanno riguardato diverse zone della città: via Japigia, corso Italia all’angolo con via Umbria, via d’Alò Alfieri all’incrocio con via Giovin Giovine e via Acclavio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Strade manomesse, scattano i ripristini: primi interventi in città

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