Strade dissestate e lancio di pietre contro i bus Stp | doppia interrogazione consiliare

Due interrogazioni consiliari sono state protocollate questa mattina a Brindisi, concentrandosi sulle condizioni delle strade cittadine e sugli episodi di vandalismo ai mezzi del trasporto pubblico. Le richieste arrivano in seguito alle recenti piogge che hanno aggravato lo stato delle strade e ai lanci di pietre contro i bus. Le iniziative sono state presentate per chiedere chiarimenti e azioni concrete da parte delle autorità competenti.

BRINDISI - Protocollate stamattina due interrogazioni consiliari urgenti. Al centro delle iniziative il drastico peggioramento delle condizioni delle strade cittadine a seguito delle recenti ondate di maltempo e il preoccupante aumento di atti vandalici ai danni dei mezzi del trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Colpi contro bus Atac a Torrevecchia e Primavalle: sparo e lancio di sassi sulla linea 46BRoma, 22 gennaio 2026 – Doppio episodio nella serata di ieri contro autobus della linea 46B dell’Atac nel quadrante nord-ovest di Roma. Leggi anche: Sos strade dissestate: "Intervenire subito" Allagamenti, strade dissestate, frane e smottamenti: la Sabina in tiltRIETI - Sono giornate di passione in Sabina con il maltempo che non concede tregua. Alle criticità già segnalate nei giorni scorsi con le frane di Magliano Sabina in località Alboreto e l’altra sotto ... ilmessaggero.it Strade dissestate dal maltempo, stanziati 400mila euro: ecco le zone cui è stata data la prioritàFANO Con un intervento straordinario di 400.000 euro, l’amministrazione comunale inizierà tra una decina di giorni a prendersi cura di quelle strade che hanno risentito di più degli effetti corrosivi ... corriereadriatico.it