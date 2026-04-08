Stosa trasferta ostica contro Empoli | Grande impegno nella corsa ai playoff
Stosa affronta questa sera una trasferta contro Empoli nel turno infrasettimanale di serie B interregionale. La partita comincia alle 21 ed è trasmessa in diretta sulla pagina YouTube ufficiale della Virtus. La squadra di coach Marco Evangelisti si prepara a scendere in campo alla palestra Lazzeri di Empoli contro i padroni di casa dell’Use. È una sfida importante nel tentativo di migliorare la posizione in classifica.
La Stosa torna in campo stasera per il turno infrasettimanale di serie B interregionale. Alle 21 (diretta sulla pagina YouTube ufficiale della Virtus) la formazione di coach Marco Evangelisti scende in campo alla palestra Lazzeri di Empoli per affrontare i padroni di casa dell’Use. E’ una partita molto importante per il percorso della compagine rossoblù che, reduce da quattro vittorie consecutive, vuole provare a vincere per conquistare la posizione migliore possibile nella griglia dei play-off. I virtussini si troveranno di fronte la bestia nera degli ultimi anni, visto che contro Empoli sono spesso arrivate delle cocenti delusioni. Anche all’andata, dopo una gara condotta per larghi tratti dalla Stosa, a imporsi fu la compagine biancorossa che inflisse alla Virtus una sconfitta imprevista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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