Storie di ex | Austin Daye si ritira addio a Gerald Paddio

L’ex cestista Austin Daye ha annunciato il ritiro, annunciando che al termine di questa stagione smetterà di giocare. Nato da Darren, ha compiuto 38 anni il prossimo 5 giugno. La notizia arriva poco dopo l’addio di Gerald Paddio, un altro ex giocatore che ha concluso la carriera. Daye ha deciso di lasciare il basket professionistico dopo aver trascorso diversi anni sui campi.

Si ritira il ‘cerbiattino’. Austin Daye, figlio dell’indimenticabile Darren, 38 anni da compiere il prossimo 5 giugno, appenderà la scarpe al chiodo al termine di questa stagione cestistica. Lo ha annunciato il suo attuale club, i New Taipei Kings, che lo saluteranno con una grande festa il prossimo 3 maggio con un evento chiamato "Daye & Night". Mani di seta, tocco da guardia ma altezza da pivot, 2.11, questo mix di caratteristiche sono state la sua forza e la sua debolezza perché - col passare degli anni - gli hanno causato dei problemi alla schiena che si erano evidenziati già nel corso del suo secondo passaggio a Pesaro, nel 2023. Mentre... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Storie di ex: Austin Daye si ritira, addio a Gerald Paddio Leggi anche: Pjani? si ritira: addio al calcio a 35 anni Leggi anche: Superlega, il Barcellona si ritira ufficialmente: Laporta firma l’addio Argomenti più discussi: L’innovazione nel campo dell’energia solare si espande nella Provincia del Midwest degli Stati Uniti; Austin amarissima per Ogura: il KO tecnico spezza il sogno di un primo podio speciale; Beverly Hills, 90210 torna su Sky: ecco che fine hanno fatto le sue (allora) star; Gara Moto2 Austin: clamoroso botto al primo giro, poi Agius sconfigge Vietti. Storie di ex: Austin Daye si ritira, addio a Gerald PaddioSi ritira il ‘cerbiattino’. Austin Daye, figlio dell’indimenticabile Darren, 38 anni da compiere il prossimo 5 giugno, appenderà ... ilrestodelcarlino.it Ep. 1182 – Due settimane di tregua e le altre storie di oggi x.com Se vi piacciono le storie di mare seguite il mio profilo https://www.facebook.com/andrea.benzi.63 - facebook.com facebook