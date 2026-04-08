Stop violenza | 1,4 milioni per case rifugio a Novara e Vercelli

La Regione Piemonte ha approvato uno stanziamento di circa 1,47 milioni di euro destinato a sostenere l’assistenza alle vittime di violenza. La somma verrà utilizzata principalmente per la creazione e l’adeguamento di case rifugio nelle province di Novara e Vercelli. L’obiettivo è rafforzare i servizi di protezione e aiuto per chi si trova in situazioni di emergenza legate alla violenza domestica.

La Regione Piemonte ha deliberato uno stanziamento di 1.469.807 euro per potenziare l’assistenza alle vittime di violenza, concentrando gli interventi sulla creazione e l’adeguamento di case rifugio. L’operazione mira a fornire spazi sicuri a chi decide di interrompere i cicli di maltrattamenti. Il fondo regionale coprirà l’acquisto o la ristrutturazione di edifici, con un occhio di riguardo all’abbattimento delle barriere architettoniche per includere le donne con disabilità. Il superamento del divario territoriale tra Novara e Vercelli. Il provvedimento interviene in modo mirato sulle province di Novara e Vercelli, territori che attualmente rappresentano le uniche zone della regione prive di queste strutture. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stop violenza: 1,4 milioni per case rifugio a Novara e Vercelli Case rifugio, da Ikea kit e arredi per due nuove strutture: "A sostegno delle vittime di violenza"Il marchio ha lavorato insieme a Linea Rosa anche alla realizzazione di kit di prima accoglienza per donne e bambini ospitati nelle case protette Con... Leggi anche: Incidente a Novara, schianto tra due auto in corso Vercelli: traffico in tilt Argomenti più discussi: TG5: Stop al fumo, speranze da un nuovo farmaco Video; No-Go Zones: radicalizzazione islamica, violenza e isolamento sociale. Lo studio shock della Fondazione New Direction che dà la sveglia all’Europa; Bonifici bloccati per alcuni giorni in tutta Europa: cosa succede e come fare; La gattina Rosi è fuori pericolo. Dopo la violenza, la speranza: Fino a 4 giorni fa ci aspettavamo di perderla. Sauze, in vendita shopper con scritta 'Stop violenza donne'A Sauze d'Oulx shopper rosse realizzate con materiali ecosostenibili in edizione limitata con il claim 'Stop Violenza Sulle Donne e Bon', la frase simbolo della Giornata contro la violenza sulle donne ... ansa.it STOP alla violenza sulle donne La cooperativa Il Quadrifoglio è al fianco di tutte le donne che vivono situazioni di violenza. Non sei sola, chiedere aiuto è il primo passo verso la libertà. Numero verde dedicato: 800 102 590 Numero nazionale antiviol - facebook.com facebook