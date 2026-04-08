Il ministro della difesa ha dichiarato che gli accordi sull’uso delle basi militari americane in Italia sono stati rispettati senza interruzioni per più di 75 anni. Ha aggiunto che non esiste una situazione di guerra e che le basi sono gestite nel rispetto dei trattati internazionali. La questione riguarda in particolare la presenza di una base militare in una regione del Sud Italia, dove sono state sollevate preoccupazioni relative alla sua gestione.

«L’applicazione degli accordi sull’uso delle basi militari americane in Italia è sempre stata caratterizzata da un’assoluta, coerente continuità da oltre 75 anni. Nessun governo, di nessun colore politico, ha mai disatteso, messo in discussione o anche solo ventilato l’ipotesi di non attuare i trattati internazionali fra Italia e Stati Uniti. Non lo dico in modo polemico. Nessun governo, giustamente, ha mai messo in discussione questi accordi. Ne ha preso atto e li ha applicati». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in Aula alla Camera, nell’informativa sull’utilizzo delle basi militari nel territorio italiano da parte delle forze armate statunitensi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Stop a Sigonella, Crosetto: «Rispettati i trattati, non siamo in guerra»

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Crosetto sullo stop a Sigonella: Rispettati i trattati, non siamo in guerra

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