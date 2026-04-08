Stipendi in ritardo vendete la società | l’appello di tecnici e giocatrici della E-Work Faenza

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, tecnici e giocatrici della squadra locale hanno lanciato un appello pubblico, segnalando il mancato pagamento degli stipendi in ritardo. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i membri del team e ha portato a richieste di chiarimenti ufficiali. La società non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, mentre i rappresentanti del personale chiedono interventi immediati.

Faenza, 8 aprile 2026 – Fulmine a ciel sereno in casa E-Work. A pochi giorni dall’inizio dei playoff, lo staff tecnico, fisico e medico ha spedito alla stampa una nota nella quale sottolinea il ritardo del pagamento degli stipendi, difficoltà di dialogo con la dirigenza (rappresentata dal presidente Mario Fermi) e l’invito a vendere la società a nuovi acquirenti che hanno già presentato un’offerta. “A nome dello staff tecnico, fisico e medico del settore femminile di Faenza Basket Project - si legge nella nota -, riteniamo necessario intervenire pubblicamente per fare chiarezza sulla realtà della situazione in cui siamo chiamati a lavorare da diversi mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Stipendi in ritardo, vendete la società”: l’appello di tecnici e giocatrici della E-Work Faenza Stipendi in ritardo e lavoratori allo stremo alla Fullservice srl: la denuncia della Fisascat CislQuasi 90 dipendenti senza stipendio, metà della mensilità di dicembre 2025 e tutta quella di gennaio 2026 ancora non corrisposti. Leggi anche: Ferretti, allarme per l’Opa ceca. L’appello: “Non vendete le azioni”. Gli esperti: “Rischio paralisi”