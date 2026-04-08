Il pilota di riminese della Yamaha ha commentato l’esperienza in vista delle gare di Supersport, affermando che ottenere il titolo non ha modificato il suo modo di vedere la competizione, considerandolo un passo naturale nella sua crescita. Tra test invernali ridotti e una condizione fisica da migliorare, ha condiviso le sue impressioni sulla preparazione e le sfide che affronta in questa fase della stagione.

Il 2025 ha rappresentato, sotto molti aspetti, un anno di svolta nella carriera di Stefano Manzi, pilota romagnolo con diverse stagioni nel Motomondiale alle spalle, maturato definitivamente nella sua recente esperienza nel Mondiale Supersport. Dopo essersi classificato due volte secondo, l'anno scorso Manzi ha finalmente coronato la sua rincorsa al titolo di categoria con la Yamaha R9 del team olandese Ten Kate: un successo che gli ha permesso di guadagnarsi "sul campo" la promozione nel Mondiale Superbike. Anche a causa di una preseason funestata dal maltempo, quest’anno Manzi è ancora alla ricerca del miglior feeling con la sua nuova R1 e, per questo, non ha brillato nei primi due appuntamenti stagionali di Phillip Island e Portimao con il team Gytr Grt. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stefano Manzi: "Il titolo Supersport non mi ha cambiato, è parte della crescita"

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