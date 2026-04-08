Statale 36 carambola tra 4 auto all’uscita Como-Bergamo | traffico nel caos
Questa mattina sulla Statale 36 si è verificato un incidente tra quattro veicoli, poco prima delle 8, nel tratto tra Civate e Oggiono. L’incidente si è verificato a circa 50 metri dall’uscita Como-Bergamo, sulla corsia di sorpasso. La collisione ha causato disagi al traffico, che si è subito accumulato lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.
Traffico in difficoltà questa mattina lungo la Statale 36, dove poco prima delle 8 si è verificato un incidente nel tratto tra Civate e Oggiono, a 50 metri dall'uscita Como-Bergamo in corsia di sorpasso.Secondo le prime informazioni arrivate dal gruppo Statale 36 in diretta, si tratterebbe di un. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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