Stasera va in onda il penultimo appuntamento di “Stasera tutto è possibile”, il programma di intrattenimento condotto da Stefano De Martino. La trasmissione, dedicata a giochi e spettacoli, viene trasmessa alle 21 di mercoledì 8 aprile. Tra le protagoniste ci sarà anche la nota figura della televisione italiana, che parteciperà alla puntata. La trasmissione è incentrata su momenti di divertimento e interazione con il pubblico.

Penultimo appuntamento con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino e in onda mercoledì 8 aprile alle 21.20 su Rai2. Gli ospiti della puntata a tema “STEP Food” sono Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Federico Basso, Carlo Amleto, Maria Di Biase, Corrado Nuzzo, Paola Di Benedetto. Tornerà, poi, nello show di Rai2 campione d’ascolti del mercoledì sera, Vincenzo De Lucia con la sua imitazione di Maria De Filippi, la regina della televisione italiana. In onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, la puntata di STEP sarà un susseguirsi di tanti giochi per tutta la famiglia che vedranno protagonisti gli ospiti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - STASERA TUTTO È POSSIBILE: DE MARTINO ACCOGLIE LA REGINA DELLA TV ITALIANA

Leggi anche: "Stasera tutto è possibile" con Stefano De Martino, da stasera in tv la nuova edizione: ospiti e novità

Ascolti tv 11 marzo 2026, Stasera tutto è possibile vince con il 16.7%: De Martino supera ScottiStasera tutto è possibile in onda su Rai2 vince contro Vanina 2 su Canale5 e il film Un amore a 5 stelle su Rai1, registrando 2.

Temi più discussi: Stasera tutto è possibile; Stasera tutto è possibile, mercoledì 1 aprile: anticipazioni e tema 'AstroStep'; Stasera tutto è possibile, Elenoire Casalegno e Anna Tatangelo tra gli ospiti del 1º aprile; Stasera tutto è possibile - S2026E6 - Puntata del 08/04/2026 - in diretta su Rai 2 08/04/2026 alle 21:20.

Stasera tutto è possibile, De Martino ‘prenota’ ancora il record di ascolti (grazie alla concorrenza). Cosa vedremo staseraMercoledì dopo mercoledì, Stasera tutto è possibile ha surclassato regolarmente sia i ‘rivali’ di Mediaset che della rete ammiraglia Rai. E questa sera, con la penultima puntata della stagione, si ... libero.it

Stasera tutto è possibile – 8 aprile – Gli ospitiSu Rai2 una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, comedy show condotto da Stefano De Martino. Gli ospiti di mercoledì 8 aprile 2026. bitculturali.it

Cosa diremo ai nutrizionisti dopo le feste di Pasqua RMX by #ClaudioCannizaro #Staseratuttoepossibile: Mercoledì in prima serata su #Rai2 e #RaiPlay - facebook.com facebook

Tra gli ospiti di "Stasera tutto è possibile" arriva Anna Tatangelo, per la prima volta in tv dopo la nascita di Beatrice x.com