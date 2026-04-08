La seconda puntata di Stanno tutti invitati, in onda giovedì 9 aprile 2026 in prima serata su Canale 5, promette di essere ancora più esplosiva del debutto. Pio e Amedeo tornano sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo con un nuovo giro di ospiti, amici e complici pronti a lasciarsi travolgere dal loro stile irriverente. Dopo il successo della prima serata, il pubblico è curioso di scoprire chi accompagnerà il duo foggiano in questo secondo appuntamento, tra musica, racconti di vita e momenti imprevedibili. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi saranno gli ospiti della seconda puntata? Quali sorprese hanno preparato Pio e Amedeo? E che atmosfera ci aspetta nella nuova serata evento? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Stanno tutti invitati, ospiti della seconda puntata del 9 aprile 2026: ecco chi ci sarà con Pio e Amedeo

Leggi anche: Stanno tutti invitati, il nuovo show pieno di ospiti di Pio e Amedeo per Canale 5. Ecco chi ci sarà

Leggi anche: Stanno tutti invitati, ospiti aprile 2026: le anticipazioni del nuovo show di Pio e Amedeo

Temi più discussi: Stanno tutti invitati, gli ospiti della prima puntata del nuovo show di Pio e Amedeo; Pio e Amedeo - Stanno tutti invitati, ospiti della prima puntata; Stanno tutti invitati, lo show (senza regole) di Pio e Amedeo: ospiti pazzeschi, scaletta e polemiche. Cosa vedremo stasera; Stanno tutti invitati, Pio e Amedeo festeggiano 25 anni di carriera.

Stanno tutti invitati: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntataStanno tutti invitati: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, 2 aprile 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 con Pio e Amedeo ... tpi.it

Stanno tutti invitati, gli ospiti della prima puntata del nuovo show di Pio e AmedeoLeggi su Sky TG24 l'articolo Stanno tutti invitati, gli ospiti della prima puntata del nuovo show di Pio e Amedeo ... tg24.sky.it

Directa Sport Live TV. . "Sarroch è una comunità in cui tutti ci stanno vicini, a volte sono commoventi e avete visto anche oggi come si sono spesi per starci vicino. io unica ds donna in questa categoria Ho fatto della mia passione un lavoro, mi sento una raga - facebook.com facebook

. @acmilan, Allegri: "Davanti stanno tutti bene, Gabbia dovrebbe tornare martedì" x.com