Dopo le festività pasquali, la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo impegno in campionato. Tumbarello e Ladinetti sono tornati disponibili, mentre Megelaitis e Gemello sono rientrati in gruppo. La seduta si è svolta con i giocatori che si preparano per il derby in trasferta contro la Ternana, in programma domenica a mezzogiorno. La rosa si presenta al match con alcune novità rispetto alle sessioni precedenti.

Ripresa degli allenamenti per i biancorossi di Giovanni Tedesco dopo le feste di Pasqua in vista del derby in casa della Ternana in programma domenica all’ora di pranzo. Agli ordini del tecnico e del suo staff, la squadra ha effettuato una seduta atletica e tattica, alla quale ha assistito a bordo campo, come nei precedenti allenamenti, anche Giacomo Manzari, operato a seguito dell’ infortunio subito nella partita Perugia-Torres. Il programma della settimana prevede sedute pomeridiane oggi, domani e venerdì, mentre la rifinitura è in programma sabato mattina e poi, nel pomeriggio, la squadra partirà per il ritiro pre-partita. La seduta di allenamento di oggi sarà aperta al pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Squadra. Tumbarello e Ladinetti, tutto ok. Tornano Megelaitis e Gemello

Male Ladinetti e Stramaccioni . Gemello e Verre si salvanoGEMELLO 6 Doppio intervento a inizio ripresa, prima su Pellegrino e poi, coi piedi, evita il raddoppio in mischia.

"Ad Arezzo a viso aperto". La gara di Gemello e TumbarelloDopo un’analisi lucida sulla stagione non all’altezza delle aspettative, Luca Gemello e Giorgio Tumbarello guardano al presente con fiducia ritrovata.

Temi più discussi: Squadra. Tumbarello e Ladinetti, tutto ok. Tornano Megelaitis e Gemello; Il Perugia torna al lavoro in vista del derby; Grifo al match point salvezza: c'è il giovane Moro in porta, Ladinetti torna dal 1'; Calcio serie C, ora il Perugia può iniziare a fare i conti: potrebbe bastare un punto nel derby per l'aritmetica.

Perugia, Megelaitis e Ladinetti dal 1' per Pesaro. Intanto il Grifo lascia Frankie GarageDopo 15 anni i biancorossi cambiano sponsor tecnico: in pole ci sarebbe Joma Sport. In via di risoluzione il contratto col brand di Santopadre ... corrieredellumbria.it

Perugia, quattro cambi per Tedesco. Tumbarello stringe i denti, Bacchin dall’inizioNovità rispetto al successo di Pesaro: in porta ci sarà il debutto di Moro, tornano Ladinetti in regia e Riccardi in difesa ... msn.com