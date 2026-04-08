Spreco e spaccio al Bosco della Memoria | l’urlo di 150 cittadini

Durante il giorno di Pasquetta, nel Bosco della Memoria in via Messa, circa 150 cittadini hanno segnalato un episodio di abbandono di rifiuti e sostanze alcoliche lungo un tavolo di legno. Bottiglie di liquore e lattine sono state trovate sparse, creando una situazione di degrado nel luogo. La presenza di rifiuti abbandonati è visibile nel parco, che rappresenta un punto di ritrovo per la comunità locale.

Bottiglie di liquori e lattine abbandonate hanno trasformato un tavolo in legno del Bosco della Memoria, in via Messa, in una discarica improvvisata durante il lunedì di Pasquetta. L’episodio, segnalato tramite un gruppo social, riporta l’attenzione sul degrado di un’area dedicata al ricordo dei deportati brianzoli nei campi nazisti. Il contrasto è netto: a pochi passi dai rifiuti lasciati dopo i festeggiamenti si trovano i cestini per la raccolta. Questa mancanza di senso civico ha scatenato una serie di reazioni online, dove molti utenti chiedono l’installazione di sistemi di videosorveglianza o un incremento delle attività di vigilanza per contrastare un’inciviltà ormai sistematica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spreco e spaccio al Bosco della Memoria: l’urlo di 150 cittadini Giorno della Memoria, Firenze ricorda le vittime della Shoah. "La memoria deve parlare al presente e al futuro" \ FOTOLe celebrazioni del Giorno della Memoria a Firenze si sono aperte questa mattina nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio con l’intervento della... Dalla memoria al presente: Officine della Cultura in tournée per il Giorno della Memoria 2026Arezzo, 22 gennaio 2026 – In occasione del Giorno della Memoria 2026, Officine della Cultura porterà in tournée nei teatri italiani quattro...