Spray coltelli e un arresto | follia in pizzeria a Torino

A Torino, una serata in pizzeria è degenerata in violenza quando un semplice diverbio ha portato all’uso di spray e coltelli. Durante l’incidente, le forze dell’ordine hanno arrestato un giovane tunisino con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda si è svolta in un’atmosfera tesa, con dettagli che sono stati resi noti dagli investigatori. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze di sicurezza e il fermo dell’indagato.

Un diverbio scaturito da uno sguardo mal interpretato ha trasformato una cena in pizzeria in un episodio di violenza a Torino, culminato nell’arresto di un giovane tunisino con l’accusa di tentato omicidio. L’aggressione è avvenuta venerdì 3 aprile 2026 all’interno del locale Istanbul Mimo, situato in corso Giulio Cesare, coinvolgendo due gruppi di persone di nazionalità pakistana e tunisina. La dinamica dell’evento è partita da un gesto banale: un uomo ha rivolto lo sguardo verso una ragazza appartenente al gruppo dei tunisini. Questo atto è stato percepito come un’offesa, innescando una discussione che è degenerata rapidamente in uno scontro fisico all’interno dell’attività commerciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spray, coltelli e un arresto: follia in pizzeria a Torino Leggi anche: Passamontagna, spray, bastoni e coltelli: ecco le armi sequestrate a Torino Leggi anche: Passamontagna, spray, bastoni e coltelli: ecco le armi sequestrate agli antagonisti a Torino Temi più discussi: Adolescenti armati (anche) di coltelli, Save the children: Aumenta la violenza gratuita, ecco cosa serve; Lite al centro commerciale: usato spray al peperoncino. Botte tra minori per una ragazza; Rissa tra colpi di pistola e coltelli finisce nel sangue: due feriti, uno è grave; Aggredito con lo spray al peperoncino, minorenne nei guai. Spray al peperoncino a scuola, l’avvocato: attenzione, è uso improprio. Quando si rischia l’accusa di lesioneRoma, 15 novembre 2025 – Elisabetta Aldrovandi, avvocato modenese, presidente dell’Osservatorio nazionale sostegno vittime: minorenni sempre più armati di spray e coltelli: cosa sta succedendo? quotidiano.net Armi a portata di un click. Taser, spray e coltelli. Così si aggirano i divietiSui siti si trova di tutto e a prezzo anche accessibile. La nostra prova. Oggetti che in Italia non possono essere venduti, arrivano a domicilio. I fatti di cronaca, più o meno recenti, non lasciano ... ilrestodelcarlino.it Uno sguardo di troppo ad una ragazza e scatta l’azione punitiva con spray e machete: tre feriti x.com I due, accusati di tentato omicidio, avrebbero prima stordito la vittima con lo spray urticante e poi lo avrebbero colpito con una coltellata alla schiena - facebook.com facebook