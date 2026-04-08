Sporting Arsenal 0-1 – Havertz afferra tardi vincitore nel finale per i Gunners

Nella partita tra Sporting e Arsenal valida per i quarti di finale di Champions League, l'Arsenal ha vinto per 1-0 grazie a un gol segnato da Kai Havertz nel finale di partita. L’attaccante è entrato dalla panchina e ha segnato in tempo aggiuntivo, assicurando ai Gunners un risultato positivo in vista della gara di ritorno. La partita si è conclusa con l’Arsenal in vantaggio, mantenendo vivo il confronto.

2026-04-07 22:59:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Kai Havertz è uscito dalla panchina per rubare un vantaggio fondamentale all’andata per l’Arsenal nei quarti di finale di Champions League contro lo Sporting. Martin Zubimendi si è visto annullare un gol mentre la squadra di Mikel Arteta spingeva per un gol, ma aveva bisogno anche di David Raya per fare un paio di belle parate. Giocata brillante di Gabriel Martinelli e Havertz si infila con calma in casa dopo un sublime tocco di prima?? pic.twitter.comLF9EnQutnw La partita sembrava destinata a finire a reti inviolate, ma Gabriel Martinelli ha scelto il compagno sostituto Havertz con un bel passaggio e il nazionale tedesco ha messo a segno un finale sicuro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Champions Leaue, Havertz nel recupero regala il successo all’Arsenal sullo Sporting LisbonaBasta un gol di Havertz all’Arsenal per avere la meglio sullo Sporting Lisbona nella partita d’andata dei quarti di finale di Champions League.

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