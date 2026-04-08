Negli ultimi tre anni sono stati investiti circa 1,6 miliardi di euro in infrastrutture sportive, secondo quanto dichiarato di recente. Questa cifra evidenzia un impegno finanziario rilevante nel settore, che si riflette nella realizzazione di nuovi impianti e nel miglioramento di quelli esistenti. L'attenzione alle strutture sportive ha portato a interventi in diverse regioni, con l’obiettivo di potenziare le strutture dedicate alle attività sportive.

Le cifre spesso raccontano più delle parole, per questo per spiegare la portata dell’azione del governo Meloni in ambito sportivo, il ministro Abodi è partito proprio dai numeri: « Negli ultimi tre anni sono stati mobilitati circa 1,6 miliardi e stiamo aggiungendo ulteriori risorse, con altri ministeri che vengono coinvolti, e penso al miliardo per le palestre nelle scuole, che vuol dire una presa di coscienza di quello che è mancato fino ad oggi e che ha provocato squilibri di carattere sociale. A questi fatti di cronaca che ci preoccupano credo possa dare un contributo straordinario lo sport e le sue infrastrutture». L’obiettivo è consolidare un modello. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sport, Abodi: “Negli ultimi tre anni investiti 1,6 miliardi in infrastrutture”

Leggi anche: Clima, superato il limite: +1,5 gradi negli ultimi tre anni

Negli ultimi tre anni sono raddoppiati i reati commessi dai minorenniI numeri dicono tutto: negli ultimi 3 anni sono raddoppiati i reati commessi dai minorenni nelle quattro quattro province della Liguria e a quella di...

Temi più discussi: Italia fuori dai Mondiali, Abodi: Il calcio italiano va rifondato; Fallimento Italia, il 'siluro' di Abodi a Gravina: Rifondare tutto, anche la Figc; Abodi: Chiederò a Gravina di dimettersi, da lui mi aspetto un sussulto di dignità; Processo all'Italia, Abodi all'attacco di Gravina: Gli chiederò di dimettersi.

Abodi: Commissariamento Figc? Ho rinnovato l’invito a Buonfiglio a valutare. Malagò? Il tempo dei nomi deve ancora venireIl ministro dello sport Andrea Abodi ha parlato ai ,edita a margine del premio Città italiana dei Giovani: Commissariare la Figc? Parlando con Buonfiglio ho rinnovato l'invito ... tuttojuve.com

Abodi: Calcio italiano da rifondare, a partire dai vertici della FigcIl tempo dei bilanci è arrivato dopo l'eliminazione dell'Italia dal terzo Mondiale consecutivo. Un caso sportivo che è diventato anche politico con il Ministro dello Sport Andrea Abodi che non ha ... sport.sky.it

Il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, dice la sua sulla possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina della Nazionale Il Ministro ha speso belle parole per l'allenatore leccese, ma ha confermato come la decisione spetterà in primis al Na - facebook.com facebook

SPORT - L’Inter “ride” di una possibile offerta del Barça da 50 milioni di euro per Bastoni. La trattativa potrebbe essere ben più complicata del previsto per il Barcellona: la valutazione dei nerazzurri è nettamente più alta e non ci sarà alcuna forzatura da parte x.com