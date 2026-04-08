Una procuratrice di Pesaro ha annunciato di aver presentato le proprie dimissioni da Magistratura indipendente e dall’Associazione nazionale magistrati. La decisione segue una serie di eventi, tra cui una segnalazione di spionaggio da parte di un collega e minacce ricevute tramite chat. La sua giornata sarà dedicata a rispondere alle conseguenze di questi fatti, che hanno suscitato attenzione nel mondo giudiziario.

«Lunedì ho formalizzato le mie dimissioni da Magistratura indipendente e dall'Anm». Il cellulare della pm di Pesaro Anna Gallucci vibrerà nervosamente dopo la nostra intervista, i fattacci di Fano la terranno impegnata tutto il giorno. Di buon mattino abbiamo intercettato il suo sfogo, lei che da magistrato ha votato Sì al referendum e che in cambio ha ricevuto - per iscritto, su una delle tante chat di magistrati - irrisioni, battute di chi invitava a non riconoscerla più come collega. E c'è persino chi, come il senatore M5s Roberto Scarpinato, avrebbe avuto accesso al suo fascicolo personale al Csm in qualità di parlamentare. «Che Scarpinato abbia avuto accesso agli atti l'ho appreso dai giornali», ci dice il magistrato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Spiata da Scarpinato e minacciata in chat. Perché lascio l'Anm"

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