Lo Spezia ha affrontato il derby con una prestazione sotto tono, subendo una sconfitta che ha compromesso il risultato finale. La squadra si è mostrata fragile in diverse fasi della partita, perdendo la concentrazione in momenti chiave. La sconfitta è avvenuta in trasferta contro la squadra avversaria, consolidando un risultato negativo che si trascina da diverse giornate. La partita si è conclusa con un risultato che ha messo in difficoltà le ambizioni stagionali della squadra.

Il disastro Spezia è completato. La ’Caporetto’ delle Aquile si consuma a casa del nemico, dove fa più male. A Carrara arriva l’ennesima disfatta stagionale di una squadra che non ha più neanche la forza di leccarsi le ferite. Tre sberle nel derby ligure-apuano, per un 3-1 che è più di un risultato. E’ una sentenza che vale l’ultimo posto, in attesa del verdetto finale. E pensare che l’inizio del match aveva lasciato presagire tutt’altro. Il ritorno in panchina di D’Angelo al posto di Donadoni, una squadra viva, capace di giocare in ampiezza e schiacciare la Carrarese nella propria area di rigore. Poi la sliding doors che racconta una stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spezia Il derby va tutto nel verso sbagliato. Squadra fragile, che errore perdere la testa

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Spezia Il derby va tutto nel verso sbagliato. Squadra fragile, che errore perdere la testaTre espulsioni (in 5 minuti) costano altrettante squalifiche proprio nel momento clou della stagione. Nella crisi, D’Angelo lasciato solo ... sport.quotidiano.net

Serie B, Carrarese-Spezia 3-1: ai giallazzurri il derby lunense, ritorno amaro per D'AngeloIl derby dello Stadio dei Marmi si chiude con un successo vitale per la Carrarese, che supera lo Spezia 3-1 al termine di una gara incandescente. I padroni. tuttob.com

Treno 19234 (LA SPEZIA C.LE - PARMA) viaggia con + 27' Informazione ad uso interno - Internal use information #treni x.com

Il ko patito a La Spezia nell'ultima giornata di campionato non cambia il giudizio del tecnico dell'Under 13 amaranto, Giovanni Franchi, su quanto di buono fatto dai suoi ragazzi nel corso della stagione. - facebook.com facebook