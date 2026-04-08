Spazio origine dell’acqua sulla Luna | individuate le aree piu’ probabili

Gli studi recenti hanno individuato le zone più probabili dove si trova acqua sulla Luna. Secondo le analisi, l’acqua si sarebbe accumulata nel tempo nei crateri più antichi e permanentemente in ombra, offrendo indicazioni precise su dove cercare il ghiaccio lunare. Questo progresso potrebbe guidare future missioni di esplorazione e raccolta di risorse sul satellite naturale della Terra.

L’acqua sulla Luna si sarebbe accumulata gradualmente nel corso di miliardi di anni, concentrandosi nei crateri piu’ antichi e permanentemente in ombra, offrendo nuove indicazioni su dove cercare ghiaccio lunare. Lo evidenzia uno studio guidato da Oded Aharonson del Weizmann Institute of Science e Paul Hayne della University of Colorado Boulder, pubblicato sulla rivista Nature Astronomy. I risultati suggeriscono che i depositi di ghiaccio non derivano da un singolo evento, ma da un processo continuo nel tempo. Gli scienziati hanno analizzato dati termici e simulazioni dell’evoluzione della superficie lunare, mostrando che i cosiddetti “cold traps”, crateri in ombra permanente, rappresentano i principali serbatoi di ghiaccio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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