Le imprese del quadrilatero lombardo, che comprende Milano, Monza e della Brianza, Lodi e Pavia, hanno avviato una nuova iniziativa nel settore dello spazio e della difesa. Assolombarda ha annunciato la creazione di una filiera dedicata a questi ambiti, con l’obiettivo di coordinare le attività delle aziende coinvolte. Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 13,7 miliardi di euro.

Assolombarda lancia una nuova filiera dedicata allo spazio e alla difesa per coordinare le imprese del quadrilatero produttivo tra Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. L’iniziativa mira a creare un ponte operativo tra le diverse realtà territoriali che operano nell’economia spaziale. L’obiettivo è fornire supporto concreto sia alle grandi industrie che alle piccole imprese locali. Nel perimetro di Milano, Pavia, Lodi e Monza e Brianza si concentra infatti un quinto di tutte le società italiane impegnate nei settori della sicurezza e dello spazio. Questo ecosistema genera un volume d’affari pari a 13,7 miliardi di euro. Un motore economico tra numeri reali e potenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spazio e Difesa: il quadrilatero lombardo lancia un colosso da 13,7 mld

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Temi più discussi: Assolombarda vara la Filiera Difesa e Space Economy; Difesa spaziale: come l'Ue sta potenziando le sue capacità militari; Quanto spende davvero l’Italia per la difesa; Difesa europea e industria: la sfida di superare le divisioni per competere.

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