Spariti i copricerchi delle ruote In azione i predoni di ricambi

Nelle ultime settimane sono stati segnalati numerosi furti di copricerchi e altri ricambi su auto, ciclomotori, moto e biciclette. I ladri agiscono in modo rapido e mirato, prendendo di mira diversi tipi di veicoli senza distinzione. Le operazioni sembrano concentrate sulla sottrazione di pezzi di ricambio e accessori destinati al mercato nero. Nessun veicolo sembra essere stato risparmiato da queste azioni criminali.

Auto, ciclomotori, moto e bici. Non sembrano esserci veicoli risparmiati dai ladri alla ricerca molto probabilmente di pezzi di ricambio e accessori da immettere nel mercato clandestino. A questo fanno pensare i recenti furti che interessano ogni tipo di veicolo, con i blitz che riguardano non tanto auto o bici, quanto invece pezzi di questi mezzi di trasporto. Nei giorni scorsi a Castelnovo Sotto una donna che si era recata in centro paese per fare spese, quanto è tornata si è ritrovata l’auto senza i quattro copricerchi, con l’aggiunta del distacco della modanatura esterna della portiera posteriore. Nessuno sembra essersi accorto di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spariti i copricerchi delle ruote. In azione i predoni di ricambi Predoni in azione, tentativo di furto anche alla parrocchiaLa giornata di giovedì 15 gennaio non è stata "fortunata" sul fronte dei reati predatori nel comune di Vo'. Auto smontata nella notte a Casamassima: spariti fari, ruote e paraurti, la denuncia sui socialAmara sorpresa per un automobilista che ha trovato la sua vettura smontata pezzo dopo pezzo.