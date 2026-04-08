Spari alla statua di Nuti La rabbia del fratello | Gesto incommentabile

Durante la notte tra Pasqua e Pasquetta, una statua raffigurante una figura nota è stata danneggiata nella località di Cavriglia. Sembra che i vandali abbiano utilizzato una pistola a aria compressa per sfregiarne il volto. Il fratello della persona rappresentata, presente sulla statua, ha commentato brevemente la vicenda definendo il gesto incommentabile senza voler approfondire ulteriormente. La scena ha attirato l'attenzione degli abitanti e delle autorità locali.

"E’ un gesto che si commenta da sé, questo può scriverlo e lo sottoscrivo". Non ha voglia di parlare Giovanni Nuti, fratello di Francesco la cui statua a Cavriglia nella notte tra Pasqua e Pasquetta è stata sfregiata al volto da alcuni ignoti sembra con una pistola a aria compressa. Ma quel poco che esce dalla sua bocca inquadra perfettamente una situazione che lascia oltre che perplessi profondamente delusi perché non esiste e non esisterà mai una reale spiegazione di un gesto che ha colpito non soltanto la famiglia Nuti ma chiunque abbia a cuore lo sfortunato attore, come a esempio la giunta comunale di Cavriglia con in testa il sindaco... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spari alla statua di Nuti. La rabbia del fratello : "Gesto incommentabile" Arezzo: vandalizzata statua di Francesco Nuti, volto sfregiato con proiettili. Manetti: “Gesto inaccettabile”AREZZO – Cristina Manetti, assessora alla Cultura della Regione Toscana, ha commentato il gesto vandalico della statua dell’attore Francesco Nuti... Manetti: "Sfregio a statua di Nuti, ferita per la cultura"La scultura è stata colpita al volto con più proiettili, probabilmente esplosi con una pistola ad aria compressa, causando fori evidenti e uno... Temi più discussi: Spari alla statua di Francesco Nuti a Cavriglia: la denuncia; Spari alla statua di Nuti. La rabbia del fratello : Gesto incommentabile; Spari sfregiano la statua di Francesco Nuti; Colpi di pistola al volto: sfregiata la statua di Francesco Nuti. Vandali in azione o messaggi criminali?. Spari alla statua di Nuti. La rabbia del fratello : Gesto incommentabileLe reazioni di sdegno dopo il raid a Cavriglia contro l’omaggio all’attore. L’amico Benvenuti: Persone infelici. L’assessore Manetti: Inaccettabile. lanazione.it Spari sfregiano la statua di Francesco NutiCAVRIGLIA: L'opera si trova sulla panchina su cui l'artista si era fermato ad ascoltare il silenzio. I colpi d'arma da fuoco esplosi nella notte di Pasqua ... toscanamedianews.it In Libano un convoglio di aiuti del Vaticano "colpito da spari" - facebook.com facebook Sentire il “pistolero” Pozzolo, diventato celebre per gli spari al veglione di Capodanno, sproloquiare di sicurezza è veramente imbarazzante. La verità è che dopo quattro anni di governo i risultati della Meloni in termini di sicurezza sono zero. Aumentano i reati x.com