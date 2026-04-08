La trattativa tra l’allenatore e la club si avvia verso la conclusione, con un annuncio previsto a breve. La decisione di proseguire il rapporto contrattuale è ormai definita, e si attende solo la comunicazione ufficiale. Nel frattempo, si parla di possibili investimenti sul mercato con due nuovi acquisti già pronti a unirsi alla squadra. La conferma ufficiale arriverà a breve, segnando un nuovo capitolo per entrambe le parti.

Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Giannini allarmato dalla Roma: «Non mi aspettavo un crollo del genere dopo quel pari con la Juve! Mancano cinque titolari per colmare il gap» Milan, Altafini va giù pesante: «Non sono sorpreso dall’uscita dal giro Scudetto. Leao? Vada a giocare altrove.Ecco chi vedrei bene in rossonero» Bologna, Lucumì rivela: «Contro l’Aston Villa non siamo favoriti ma vogliamo superare le aspettative. A volte sbaglio per... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spalletti Juve, ci siamo per il rinnovo: c’è la data per l’annuncio! Subito pronti due regali dal mercato?

Rinnovo Spalletti, ci siamo! Ecco data della firma e tutti i dettagli. Servirà a convincere questi due parametri zerodi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, ci siamo! Ecco data della firma e tutti i dettagli.

Spalletti Juve, rinnovo subito e a prescindere: le richieste su stipendio e mercato. 5 colpi per lo scudettoSpalletti Juve, rinnovo subito e a prescindere: le richieste su stipendio e mercato.

SPALLETTI alla JUVENTUS, sentite questo tifoso del Napoli da Lecce!

Temi più discussi: La proposta di Spalletti per risollevare il calcio italiano; Spalletti: Non ho ancora capito con che Juve ho a che fare dopo 7 mesi. E sull’Italia...; Spalletti: Dopo 6 mesi ancora non so cos'è la mia Juve. Nazionale? Un U19 titolare in ogni squadra di A; Juve, Spalletti: Dopo 6-7 mesi non so ancora con chi ho a che fare. Che dolore la Nazionale. Ecco cosa farei per ripartire.

Juve, attesa per il rinnovo di Spalletti: l’intesa c’è...TORINO - Spalletti nella storia. Una vittoria tira l’altra e così, con quella sul Genoa, sono diventati 300 i successi in serie A di Lucio che ha raggiunto nel club esclusivo di chi ha toccato tale qu ... msn.com

Juve-Spalletti, è l'ora del rinnovo: firma in arrivo prima dell'AtalantaAlla Continassa è cominciato il conto alla rovescia per il fatidico giorno, l’allenatore prolungherà il contratto fino al 2028 e con uno stipendio di 5-6 milioni con i bonus ... gazzetta.it

Spalletti studia le mosse per l’Atalanta: Juve senza McKennie, dubbio modulo, testa a testa Koopmeiners-Boga - facebook.com facebook

#Spalletti bacchetta la #Juve: "Sei mesi e ancora non l'ho capita. L'Italia Se fosse successo a me non ne sarei uscito. Dopo la Svizzera..." x.com