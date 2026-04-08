Spaccia droga nella stanza affittata di un B&b di Montesilvano | arrestata giovane di Penne

Una giovane di 30 anni proveniente da Penne è stata arrestata dai carabinieri di Montesilvano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’arresto è stato effettuato durante un’operazione condotta nel corso di un servizio di controllo. La donna era presente in una stanza di un bed and breakfast, dove si trovava in affitto, e durante la perquisizione sono stati trovati e sequestrati sostanze stupefacenti.

Nell'ambito degli interventi e delle operazioni condotte dai carabinieri di Montesilvano, una donna originaria di Penne di 30 anni è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Era già sottoposta all'obbligo di dimora per reati simili. Dopo aver monitorato i movimenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Produce e spaccia droga. Giovane finisce in cellaAveva prodotto e spacciato ogni genere di sostanza stupefacente, soprattuto ecstasy e ketamina. Ragazza di 26 anni trovata morta nella stanza di un bed & breakfastCivitanova, 28 marzo 2026 – Questa mattina una 26enne di origini italiane è stata trovata senza vita nella stanza di un bed & breakfast a Civitanova. Argomenti più discussi: Trasforma la stanza del b&b in centrale dello spaccio: arrestato 50enne barese. Nella giacca aveva migliaia di euro; Lo spaccio delivery, la cocaina nel bed and breakfast: pusher nei guai; Prende a sprangate un portone e fugge: dalla finestra volano droga e bilancini; Sora, spaccio di cocaina da un B&B: arrestato 30enne. Blitz dei Carabinieri a Scillichenti: arrestato un 32enne con marijuana e mini serra in casa. https://www.freepressonline.it/2026/03/25/spaccia-droga-a-scillichenti-arrestato/ #Acireale #Scillichenti #Carabinieri #Droga #Cronaca - facebook.com facebook