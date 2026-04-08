Spacca i vetri delle auto con un tombino e scappa indossando la giacca appena rubata
Durante la serata di Pasqua, in via Travi a Sestri Ponente, un giovane ha rotto i vetri di alcune auto utilizzando un tombino, per poi fuggire indossando la giacca appena rubata. La scena si è protratta per alcuni minuti, creando scompiglio tra i residenti e lasciando numerosi veicoli danneggiati. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per avviare le indagini.
Una domenica sera di Pasqua decisamente movimentata quella vissuta a Sestri Ponente, dove un giovane ladro seriale ha trasformato via Travi in un vero e proprio campo di battaglia tra vetri infranti e auto svaligiate. Protagonista della vicenda un 20enne di origini libiche, la cui fuga è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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