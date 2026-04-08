Spacca i vetri delle auto con un tombino e scappa indossando la giacca appena rubata

Durante la serata di Pasqua, in via Travi a Sestri Ponente, un giovane ha rotto i vetri di alcune auto utilizzando un tombino, per poi fuggire indossando la giacca appena rubata. La scena si è protratta per alcuni minuti, creando scompiglio tra i residenti e lasciando numerosi veicoli danneggiati. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per avviare le indagini.