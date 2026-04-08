A Sospirolo domenica 12 aprile si terrà la tradizionale camminata non competitiva chiamata

Domenica 12 aprile, a Sospirolo, torna l’appuntamento con la camminata non competitiva denominata Incontro con la Natura. La partenza è fissata per le ore 9.30 nel centro abitato. L’evento propone due opzioni di percorso: una più breve di circa 4 chilometri e una più estesa di circa 9 chilometri. Entrambe le varianti sono di tipo misto, integrando diversi tipi di terreno. Il valore della coesione sociale e del territorio. L’iniziativa mette in palio il XXXI trofeo Antonella e Michele. Il riconoscimento non premierà il singolo atleta, ma sarà assegnato al gruppo che riuscirà a presentare il maggior numero di partecipanti. La gestione dell’evento poggia su una rete di collaborazioni locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sospirolo: tra natura e gotico, vince il gruppo più unito

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Incontro con la Natura, tra i boschi e le strade di SospiroloPartenza alle 9.30 di domenica 12 aprile, dal centro, con iscrizioni sul posto. Due tracciati di 4 e 9 km. Nella foto la partenza della precedente edizione. amicodelpopolo.it

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