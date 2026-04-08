Sospetto di firma falsa nel ricorso per salvare i ciliegi ma il comitato precisa | Noi parte danneggiata la nostra lotta va avanti

Nel contesto della disputa sui ciliegi di via XX Settembre, si segnala un sospetto di firma falsa nel ricorso presentato per tutelare gli alberi. Il comitato spontaneo coinvolto ha rilasciato un comunicato in cui afferma di essere una parte danneggiata e ribadisce l’intenzione di proseguire la propria battaglia. Lo scontro tra amministrazione e cittadini si intensifica, con toni durissimi e accuse reciproche.

Si alza ancora il livello dello scontro sui ciliegi di via XX Settembre. Il Comitato spontaneo torna all’attacco con un comunicato dai toni durissimi, parlando apertamente di una contrapposizione ormai totale tra amministrazione e cittadini. Al centro della querelle questa volta finiscono anche. 🔗 Leggi su Quicomo.it Il comitato del no: "La nostra lotta continua"Il parco Mitilini-Moneta-Stefanini, nell’area che fino a qualche giorno fa era transennata, è un tappeto di tende, nelle quali alcuni attivisti hanno... Leggi anche: Artemis non ci sorprende più. Feltri: la scienza va avanti ma noi regrediamo