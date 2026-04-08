Sospeso il divieto di transito per i mezzi pesanti nel tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto Sud in direzione Bari

È stato revocato il divieto di transito per i mezzi pesanti nel tratto dell'autostrada tra Val di Sangro e Vasto Sud in direzione Bari. La decisione riguarda il tratto che collega Bologna a Taranto e permette ai mezzi di grande tonnellaggio di riprendere il loro percorso senza restrizioni. La sospensione del divieto è stata comunicata ufficialmente e riguarda specificamente questa tratta dell’autostrada A14.

A14 BOLOGNA-TARANTO: SOSPESO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI NEL TRATTO COMPRESO TRA VAL DI SANGRO E VASTO SUD IN DIREZIONE BARI Rimangono chiusi i tratti interessati dal fronte franoso, compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione di Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione di Pescara per tutti i veicoli Roma, 8 aprile 2026 – Alle 09:00 circa sulla A14 Bologna-Taranto, in relazione alle condizioni del traffico per il quale al momento non si registrano disagi, è stata disposta in accordo con le autorità competenti la sospensione del divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate, nel tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sospeso il divieto di transito per i mezzi pesanti nel tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto Sud in direzione Bari Frana A14, scatta il divieto di transito per i mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto verso la PugliaAlle 00:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari, in accordo con le autorità... Doppio incidente tra mezzi pesanti in A14, disagi al traffico per la chiusura del tratto dorico dell'autostrada in direzione sudANCONA - Tre mezzi pesanti, tra cui un'autocisterna di gasolio, si sono scontrati poco dopo le 5 nel tratto marchigiano dell'A14 Bologna-Taranto, in...