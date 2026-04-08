Durante l'incontro tra Napoli e Milan allo stadio Maradona, erano presenti come ospiti d’onore due figure note nel mondo del cinema. Sono stati avvistati mentre si trovavano nella tribuna durante la partita, tra il pubblico presente. La loro presenza ha attirato l’attenzione di alcuni spettatori, che li hanno riconosciuti e li hanno osservati durante la manifestazione sportiva.

Paolo Sorrentino e Toni Servillo sono stati gli ospiti d’onore della tribuna durante l’incontro tra Napoli e Milan allo stadio Maradona. L’iniziativa, voluta dal presidente Aurelio De Laurentiis, ha sancito ancora una volta il legame indissolubile tra il mondo del cinema e quello del calcio. Il regista premio Oscar è arrivato al campo come fervente sostenitore degli azzurri. La sua passione per il club e per Diego Maradona è nota, tanto da aver dedicato al giocatore la vittoria della statuetta per la Grande Bellezza. Prima del calcio d’inizio, Sorrentino è stato protagonista di un momento conviviale a bordo campo. Insieme a Toni Servillo, suo interprete principale, ha condiviso un caffè offerto da Tommaso Starace, storico magazziniere della squadra, in un video catturato da Dazn. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sorrentino e Servillo al Maradona: tra caffè, cinema e Napoli-Milan

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